EX ROSSAZZURRI: l’allievo supera il maestro, l’Ascoli di Sottil batte la SPAL di Marino

Due importanti ex rossazzurri si sono affrontati rispettivamente sulle panchine di Ascoli e SPAL. I 90 minuti hanno decretato la vittoria per 2-0 dei bianconeri di Andrea Sottil, che esordisce piegando la resistenza dei ferraresi guidati da Pasquale Marino. Decisiva la doppietta di Abdelhamid Sabiri. Risultato decisamente a sorpresa, visto che la squadra marchigiana occupa il penultimo posto in classifica mentre la SPAL è terza, in compagnia di Cittadella e Monza. L’allievo supera il maestro, è il caso di dire. Sottil, infatti, fu allenato proprio da Marino ai tempi del Catania in Serie A contribuendo anche alla promozione dell’Elefante nella massima categoria. Sottil, che successivamente si è seduto sulla panchina del Catania, regala quindi un dispiacere a Marino, incappato nel terzo ko di questo campionato di Serie B.

