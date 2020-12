EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Sono contento del presente del Catania, i dirigenti hanno fatto di tutto e di più”

Intervenuto nel corso di ‘Corner’, trasmissione televisiva su Telecolor, l’ex difensore del Catania Nicolas Spolli torna sulla scelta di non tornare a vestire la maglia del Catania parlando anche del presente e passato rossazzurro:

“La decisione di lasciare il calcio giocato e, quindi, di non tornare a Catania è stata presa senza rimpianti ma vivrò sicuramente alle pendici dell’Etna. In questi giorni sono andato a vedere qualche allenamento a Torre del Grifo, mi piace perchè ho un bel rapporto con l’allenatore e Maurizio Pellegrino. Mi manca ovviamente giocare al ‘Massimino’ e tutto quello che mi ha fatto emozionare in rossazzurro. Ho fatto una scelta che reputo intelligente perche non avevo più niente da dare, quindi era inutile andare avanti. Cercherà magari di aiutare il Catania in altro modo in futuro”.

“Ricordo sempre lo spogliatoio del Catania. Si parla spesso del Catania argentino, ma anche tanti italiani con cui ho condiviso l’esperienza rossazzurra hanno fornito un contributo incredibile. Penso a Mascara, Bellusci, Legrottaglie. Tutti ragazzi che hanno dato il massimo per la società e lasciato il cuore. Sono andato a giocare in altre piazze come Genoa e Crotone, ma Spolli lo ricordano tutti come ex giocatore del Catania e ne vado fiero“.

“Sono contento del presente del Catania, sta facendo un grande percorso. I dirigenti hanno fatto di tutto e di più per iscrivere la squadra ed allestire una rosa competitiva per affrontare un campionato difficile come la Serie C. Gomez? Non so dove andrà. Mi auguro che trovi la soluzione giusta, in ogni caso merita una grande squadra. In vista della Coppa America so quanto lui ci tenga ad essere convocato. Sicuramente non mancano le squadre interessate al ‘Papu'”.

