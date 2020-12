EX ROSSAZZURRI: Vicenza, primo gol stagionale di Marotta ma dal retrogusto amaro…

L’ex attaccante rossazzurro Alessandro Marotta è riuscito a mettere dentro la sua prima realizzazione stagionale con la maglia del Vicenza. Lunedì pomeriggio contro il Lecce, avversario allo stadio “Via del Mare”, al 15′ Marotta ha portato in vantaggio i veneti. L’auspicio era quello di riuscire a proteggere il prezioso 1-0 fino alla fine ma, tra il 69′ ed il 72′, i padroni di casa hanno avuto la capacità di ribaltare il risultato costringendo il Vicenza a riportare la quarta sconfitta in questo campionato di Serie B. Soddisfazione a seguito del primo gol ma anche amarezza, dunque, per Marotta con il Vicenza attualmente a +2 dalla zona Play Out, in attesa dello scontro diretto di fine anno al cospetto della Virtus Entella.

