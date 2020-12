IL CATANIA PRECISA: utilizzo stadio “Nobile” temporaneo, ritorno al “Massimino” il 23 dicembre

Il Calcio Catania ritiene opportuno e doveroso puntualizzare che, relativamente al comunicato emesso dalla Lega Pro, l’autorizzazione non implica una definitiva decisione di utilizzare lo stadio “Nobile” per tutte le gare interne del prosieguo della stagione ma, più semplicemente, consentirà tale soluzione fino alla presentazione di una nuova istanza per il ritorno al “Massimino”, attualmente previsto per il 23 dicembre 2020 in occasione di Catania-Catanzaro, come riportato nei giorni scorsi.

