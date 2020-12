INFERMERIA: attesa per verificare la disponibilità di quattro giocatori

In vista della gara con la Viterbese, valida per la 15/a giornata del girone C di Serie C, lo staff del Catania valuterà ulteriormente nelle prossime ore le condizioni di Claiton, Giacomo Rosaia, Manuel Sarao e Jacopo Dall’Oglio.

Le sensazioni sembrano essere positive almeno per tre dei quattro rossazzurri appena citati, mentre sono sicuri di dare forfait domenica allo stadio “Rocchi” i vari Gatto, Reginaldo, Pellegrini e Vicente oltre agli squalificati Tonucci e Welbeck. Ok Izco e Piccolo, rimasti in panchina nel precedente turno di campionato al cospetto della Cavese.

