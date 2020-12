INFERMERIA: decisive le prossime ore sui recuperi

C’è attesa per capire quali dei tanti giocatori attualmente fuori per infortunio torneranno a disposizione in vista del match di domenica pomeriggio con la Cavese. Prossime ore decisive per sciogliere le riserve. Intanto il difensore Denis Tonucci ha iniziato ad allenarsi con il gruppo e, pertanto, si avvicina il suo rientro ma resta da capire se sarà utilizzabile già per questo fine settimana. Valutazioni anche su Piccolo e, soprattutto, Rosaia. Il centrocampista ex Cesena proverà a recuperare in extremis. Nel frattempo Maldonado “approfitta” del turno di squalifica per iniziare un ciclo di terapie per un problema al polpaccio che lo afflige da da un pò di tempo. Reginaldo verso il forfait.

