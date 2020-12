INFERMERIA: tra Potenza e la gara col Catanzaro, quasi tutti recuperati

Ultime due gare dell’anno solare ed il Catania potrebbe recuperare la quasi totalità degli indisponibili. Finalmente, è il caso di dire. Tra il match in programma domenica a Potenza e quello infrasettimanale con il Catanzaro, l’infermeria dovrebbe svuotarsi con qualche rara eccezione. Reginaldo sta facendo progressi, il Calcio Catania ha comunicato nei giorni scorsi che non recupererà in tempo per la gara del “Viviani”, ma non si esclude quantomeno la convocazione. Il brasiliano, in ogni caso, è vicino al recupero. Come lui, Pellegrini ed Emmausso. Tonucci rientrerà dalla squalifica mercoledì.

