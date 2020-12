ISGRO’: “Raffaele dimostrerà anche a Catania il suo valore”

Il calciatore Antonio Isgrò è stata la grande scommessa vinta da Mister Giuseppe Raffaele la scorsa stagione, quando decise di portarlo al Potenza. Adesso Isgrò è svincolato, reduce da un lungo infortunio ma il peggio sembra davvero passato. Ai microfoni di messinasportiva.it tesse le lodi dell’attuale tecnico rossazzurro:

“Con il mister ci sentiamo spesso, adesso è in una grande piazza come Catania e so che dimostrerà anche lì il suo valore. È una persona a cui voglio bene, so che lui mi stima molto, è bello quando nella vita si instaurano rapporti umani così importanti. Magari evito di chiamarlo dopo le sconfitte – commenta ironicamente – perché nel calcio a nessuno piace perdere, ma a lui in particolare”.

