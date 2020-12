DA ‘LA SICILIA’: infermeria, si ferma anche Reginaldo. Attesa per Piccolo e Tonucci

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Continuano i problemi legati all’infermeria in casa Catania. In attacco si va verso la conferma della coppia Pecorino-Sarao visto che Reginaldo si è dovuto sottoporre ad esami approfonditi per un malanno fisico. Per quanto riguarda Piccolo e Tonucci c’è attesa sul responso dello staff medico (disponibili entrambi per la panchina domenica?), Rosaia potrebbe rientrare in gruppo. Ancora out Vicente, Izco, Dall’Oglio, Gatto, Pellegrini e Martinez, oltre al vice allenatore Leonetti positivo al Covid.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***