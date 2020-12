DA ‘LA SICILIA’ – Manneh: “Il Catania è casa mia, spero di esultare tante altre volte”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Non sto sognando, sono felice per il gol, per la squadra. Ho sempre lavorato con serietà. Il Catania è casa mia, spero di esultare tante altre volte con questa maglia”. Parole di Kalifa Manneh evidenziate dal quotidiano La Sicilia, che mette in risalto anche il pensiero espresso dal Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino: “Giovani come Manneh, Pecorino, Biondi, Piovanello e Noce sono il nostro futuro. Il gol di Kalifa è il manifestato di questo gruppo, di questa stagione”.

