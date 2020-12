DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina: “Firma da un momento all’altro, magari la prossima settimana”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Joe Tacopina torna sulla trattativa d’acquisto del Catania, ai microfoni del quotidiano La Sicilia:

“Ormai siamo vicini. Salvo Arena (suo legale) è giù da voi e ha lavorato pure la notte di Natale, a Santo Stefano e domenica. Speravo di firmare prima del 25 dicembre, ma non è una trattativa semplice e certi punti vanno discussi e chiariti. Credo e spero che non ci siano intoppi per la firma da un momento all’altro, magari la prossima settimana (quando l’avv. Arena ripartirà per l’America). Sono pronto a fare del bene anche per la città. Mercato? Ne ho diversi di nomi, ma preferisco non sbilanciarmi. La squadra sta andando bene grazie al lavoro di Pellegrino e Raffaele, oltre all’impegno e le prestazioni dei giocatori”.

VIDEO: gli auguri di Joe Tacopina ai tifosi del Catania

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***