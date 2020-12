DA ‘LA SICILIA’: Tacopina, sulla data di chiusura della trattativa gli avvocati non si sbilanciano

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Gli avvocati Salvo Arena (sponda Tacopina) e Giuseppe Augello (sponda Sigi), che hanno guardato insieme Catania-Catanzaro allo stadio e continueranno nelle prossime ore a negoziare il contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania, commentano la trattativa. Il primo, da catanese “legato a questa squadra”, si dice “abbastanza fiducioso sul futuro del club”. Anche l’avv. Augello non nasconde il proprio ottimismo, aggiungendo che “abbiamo ancora da lavorare” ma sulla data di chiusura preferisce non sbilanciarsi. Importante non avere fretta ma effettuare ogni passaggio con la dovuta calma, come sottolinea infine Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza in Sigi.

