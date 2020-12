LO MONACO: “Futuro di Gomez? Lascerà l’Atalanta ma vuole restare in Italia”

Quale futuro per Alejandro Gomez? Ne parla l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ai microfoni di Lady Radio, consigliandolo alla Fiorentina:

“Quando si fa una squadra si considera anche il tecnico che hai. Per Prandelli un giocatore come il Papu Gomez sarebbe perfetto. E sarebbe un’operazione che va tentata: ritengo che Gomez sia un giocatore che dall’Atalanta andrà via, non è un episodio e conosco l’allenatore. La frattura difficilmente si potrà sanare ed è diventato un’occasione. Lui vuole restare in Italia, ha aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina da un punto di vista del blasone può garantirgli comunque visibilità, magari con un contratto che possa premiare quei due-tre anni ad alti livelli che restano al Papu. Ma oltre a questa di operazioni ce ne sono tante. La struttura manageriale della Fiorentina è nella condizione di individuarle”.

Ad oggi, comunque, sembra essere l’Inter in vantaggio sulla concorrenza, ma servirebbe un esborso economico di circa 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del ‘Papu’, con il Catania che rimane alla finestra poichè vanta una percentuale sulla futura vendita del cartellino.

