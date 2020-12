MERCATO – Da Avellino: “Illanes, priorità agli irpini in caso di trasferimento in C”

Nei giorni scorsi la stampa irpina ha accostato anche al Catania il profilo del difensore di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Chievo Verona, Julian Illanes. A proposito di tale ipotesi di mercato, su tuttoavellino.it viene sottolineato il fatto che le offerte per lui non manchino, tutte dalla C ma sono stati allacciati contatti anche con l’Ascoli in B. Viste le troppe panchine, difficilmente Illanes continuerà a militare nel Chievo. La priorità sembra essere quella di trovare nuova sistemazione tra i cadetti. Altrimenti, in Lega Pro, l’Avellino sarebbe in pole conoscendo il giocatore la piazza. Se non si dovesse concretizzare il trasferimento ad altro club di Serie B o all’Avellino, via libera alle trattative con altre società di C.

