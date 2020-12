MERCATO: il Catania “studia” la sessione di gennaio

Mentre prosegue la trattativa per la cessione al gruppo rappresentato da Joe Tacopina, futuro presidente rossazzurro, il Catania comincia a fare le prime valutazioni in funzione del mercato di gennaio ormai alle porte. Mancano due partite alla conclusione dell’anno solare 2020, ma la società etnea è consapevole del fatto che dovranno essere effettuati alcuni innesti per rendere più competitivo un organico che, comunque, dispone di una buona base.

L’attuale Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino è stato confermato nei giorni scorsi da Gaetano Nicolosi nello staff dirigenziale e, in sinergia con l’allenatore Giuseppe Raffaele, a prescindere dall’insediamento in società di Tacopina, ha già individuato le caratteristiche necessarie per potenziare la rosa. Preso il centrocampista argentino Tobías Elián Reinhart, ma altri calciatori sudamericani potrebbero sposare il progetto etneo. Chiaramente qualcuno lascerà la Sicilia, vedi Andrea Mazzarani che prosegue il suo sfortunato periodo d’inattività e non fa parte del progetto tecnico. In ogni caso non è prevista alcuna rivoluzione, pochi innesti ma funzionali alle esigenze di Raffale che ha le idee ben chiare.

