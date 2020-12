MERCATO: l’ex Catania Di Grazia torna in C? Piace all’Arezzo di Camplone

Ritorno in Serie C per Andrea Di Grazia? L’attaccante catanese classe 1996 del Pescara ed ex Catania, legato contrattualmente agli abruzzesi fino a giugno 2022, potrebbe lasciare il i biancazzurri nella finestra invernale del calciomercato. Alle prese con frequenti problemi fisici da quando milita nel Pescara, Di Grazia ha trovato poco spazio siglando un solo gol. La società del Presidente Daniele Sebastiani è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui a gennaio. L’Arezzo in cui siede in panchina Andrea Camplone, altro ex rossazzurro, necessita urgentemente di rinforzi. Il profilo di Di Grazia piace al club toscano, dalla stampa aretina e pescarese assicurano che sarebbero buone le probabilità che il trasferimento si concretizzi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***