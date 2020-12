MERCATO: Mazzarani resta fuori dal progetto Catania

Si avvicina l’apertura del calciomercato di gennaio e va trovata una soluzione con Andrea Mazzarani, il cui contratto va in scadenza. Dopo il mancato tesseramento da parte del Livorno a seguito di problematiche di natura burocratica, qualora il club amaranto risolvesse in via definitiva i problemi societari proverà ad intavolare una nuova trattativa con il Catania il mese prossimo, essendo un profilo assai gradito al D.S. Rubino. Altrimenti si valuteranno altre soluzioni per Mazzarani, che resta comunque fuori dal progetto tecnico rossazzurro, così come concordato con Mister Giuseppe Raffaele nei mesi scorsi.

