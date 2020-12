MERCATO: sviluppi caso Gomez, il Catania rimane alla finestra

Futuro altrove per Alejandro Gomez, oppure ci sarà un riavvicinamento con il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini? Vicenda seguita con interesse dal Catania che, com’è noto, vanta una percentuale del 25% sulla futura rivendita del cartellino del ‘Papu’. Sia in Italia che all’estero non mancano i club interessati all’ex rossazzurro. Quasi tutte le big italiane hanno manifestato interesse, da Milan e Inter, Roma e Napoli. La valutazione di Gomez sarebbe pari a circa 10 milioni, ma la società bergamasca sta lavorando per provare, in qualche modo, a ricucire lo strappo tra le parti.

