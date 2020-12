PELLEGRINO: “E’ il momento della massima concentrazione, i tesserati non rilasceranno interviste”

Il direttore Maurizio Pellegrino affida al sito ufficiale l’analisi del momento vissuto dalla squadra e dalla società:

“La risonanza delle questioni in merito al futuro del Calcio Catania è certamente comprensibile ma nel presente occorrono soprattutto massima concentrazione, in vista delle ultime due gare dell’anno solare, e senso di responsabilità: dobbiamo pensare esclusivamente ai nostri doveri, è questa l’identità che abbiamo dato al gruppo di lavoro fin dal primo momento. La società ha sempre garantito il massimo sforzo, rispettando tutti gli impegni nonostante il momento delicato sul piano sociale ed economico, e continuerà a farlo, auspicando un imminente futuro roseo per il Catania e per tutti gli appassionati.

Fin dal 23 luglio, abbiamo sempre manifestato una totale apertura al dialogo e la massima disponibilità nei confronti del mondo dell’informazione e così sarà ancora; oggi, però, la necessità del momento impone la ricerca delle migliori energie nel silenzio del lavoro. Di conseguenza, in questi giorni i tesserati non rilasceranno interviste e l’attività di comunicazione sarà limitata ai consueti appuntamenti, alla vigilia del match e nel post-gara”.

