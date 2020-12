POTENZA – CATANIA: precedenti, ultimo acuto esterno in campionato nel segno di Del Vecchio e… Pellegrino

Il Catania non vince a Potenza, in gare di campionato, dal ’95

Il Catania torna a far visita al Potenza a poco più di un anno di distanza dal confronto della stagione 2019/20 in Coppa Italia terminato 1-2: vantaggio di Matteo Di Piazza, pari di Carlos França e rete di Kevin Biondi (al suo primo gol in rossazzurro). Gli etnei guidati da Lucarelli strapparono la qualificazione ai Quarti di finale. Prima ancora il Catania di Camplone, l’8 settembre 2019, incappò in una sconfitta in campionato per 2-0 che coincise con l’inizio di una lunga serie di difficoltà di svariata natura per i rossazzurri.

Andando ulteriormente indietro nel tempo, delicato scontro Play Off datato 19 maggio 2019. I gol di Di Piazza e del brasiliano Carlos França quasi allo scadere fissarono il punteggio sull’1-1. In precedenza, i lucani si imposero con un netto 3-1 grazie alle reti di França, Strambelli e Guaita, di capitan Biagianti il gol della bandiera per gli etnei (gran destro da fuori area che si insaccò sotto l’incrocio).

Il computo dei precedenti confronti vede il Potenza vittorioso in 5 occasioni, 6 le affermazioni catanesi e 3 pareggi. L’ultimo successo rossazzurro nel capoluogo lucano in gare di campionato risale al 22 gennaio 1995, si disputava il C.N.D. I ragazzi guidati da Angelo Busetta riuscirono a piegare le resistenze della squadra di casa con una rete per tempo. Sul tabellino dei marcatori finirono Vincenzo Del Vecchio e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo – attuale Direttore dell’Area Sportiva del Calcio Catania – autore del gol decisivo siglato a pochi minuti dallo scadere (1-2 il risultato finale).

Curiosità: nelle ultime quattro sfide sedeva sulla panchina rossoblu Giuseppe Raffaele, oggi al timone del Catania.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Potenza: 5

Pareggi: 3

Vittorie Catania: 6

Gol Potenza: 16

Gol Catania: 23

Differenza reti: +7

Serie C 1937-38 Potenza 1-0 AFC Catania

Serie C 1938-39 Potenza 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Serie C 1940-41 Potenza 1-1 AFC Catania

Serie C 1941-42 Polisportiva Lucana 1-7 AFC Catania

Serie C 1948-49 Potenza 0-1 Catania

Coppa Italia 1964-65 Potenza 0-4 Catania

Serie B 1966-67 Potenza 1-1 Catania

Serie B 1967-68 Potenza 2-1 Catania

Serie C1 1992-93 Potenza 2-0 Catania

CND 1994-95 Invicta Potenza 1-2 Catania

Serie C 2018-19 Potenza 3-1 Catania

Play-off Serie C 2018-19 Potenza 1-1 Catania

Serie C 2019-20 Potenza 2-0 Catania

Coppa Italia 2019-20 Potenza 1-2 Catania

VIDEO: gli highlights del successo rossazzurro in Coppa Italia della passata stagione

