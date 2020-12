RAFFAELE: punta a quota 100 da allenatore tra i professionisti

Mister Giuseppe Raffaele ha raggiunto, contro la Vibonese, il numero di 87 partite nel contesto dei tornei professionistici, includendo Coppa Italia e Play Off. Numero che sale a 91 se includiamo anche le quattro gare successive in cui non si è potuto accomodare in panchina a causa della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Domenica pomeriggio, in coincidenza con Viterbese-Catania, tornerà ufficialmente in sella allo stadio “Rocchi”, dove dieci mesi fa festeggiò una convincente vittoria da tecnico del Potenza.

Considerando anche le ultime quattro giornate, l’1-1 di domenica scorsa ha rappresentato il punto n.133 per una squadra allenata da Raffaele tra i professionisti su un totale di 75 gare di campionato, con una media di 1.77 punti a partita. Il numero di vittorie complessive in competizioni ufficiali professionistiche è attualmente fermo a 43 mentre sono 30 i risultati di parità, 18 le sconfitte, 119 le realizzazioni effettuate e 75 i gol subiti.

