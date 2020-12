RAFFAELE: “Obbligati a dare il massimo a Viterbo, ci servono punti. Viterbese con buone individualità”

Vigilia di Viterbese-Catania. Prima della trasferta per il Lazio, Mister Giuseppe Raffaele rilascia alcune dichiarazioni che di seguito riportiamo:

“Questa settimana abbiamo recuperato energie, viste le gare consecutivamente disputate in poco tempo, e preparato una partita molto importante. La squadra ha intrapreso un percorso di continuità e deve proseguire su questa strada. Mi piacerebbe rivedere la prestazione di Avellino dal punto di vista del gioco, dell’aggressività e della personalità. Cristaldi ha fatto con grande professionalità quello che avevamo preparato. Ho la fortuna di avere uno staff che ha grande rispetto per il lavoro e dedizione. La mia assenza in panchina per squalifica è stata una situazione quasi indolore”.

“In questi ultimi 15 giorni prima della sosta dovremo essre bravi ad ovviare a qualche problema di organico, di caratteristiche, e farlo tutti insieme. Incamerare punti è fondamentale per poi riprendere dopo la sosta. Superate le quattro partite caratterizzate da un periodo difficile, poi abbiamo ottenuto 11 punti alternando 3-4 gare fatte bene. Con la Cavese è stato un match di sacrificio e difficoltà”.

“La Viterbese, come tutte le squadre del campionato, sta alternando momenti. Viene dalle ultime due gare che gli hanno dato entusiasmo, pareggiando 3-3 a Palermo e domenica ribaltando il 2-0 iniziale a Potenza. Significa che è in salute. La squadra ha delle buone individualità, ma noi dobbiamo assolutamente dare segnali di continuità. Soprattutto davanti sono una formazione temibile, ma sappiamo benissimo che non esistono gare facili. Rientra nella logica del girone e del campionato. Vorrei vedere un Catania aggressivo a Viterbo, che cerca di fare sua la partita con l’obbligo di dare il massimo nel rettangolo di gioco“.

“Escludendo Ternana e Bari che viaggiano su ritmi diversi, tutte le squadre sono racchiuse in pochi punti, compreso il Teramo che ultimamente ha avuto una frenata. L’Avellino invece ha ripreso con il ko di Francavilla e due vittorie dopo avere perso contro di noi. Bisogna essee sempre al massimo sul piano della concentrazione e del modo di stare in campo“.

“Piovanello? E’ un trequartista o esterno d’attacco. Domenica abbiamo provato a dargli una mansione di libertà quando avevamo la palla, ci ha dato una mano – come chiedo a tutti in situazioni complicate – perchè avevamo delle difficoltà in mezzo al campo. Pur con caratteristiche diverse ha fatto una buona prestazione. Piccolo? Antonio è sulla strada giusta, ha recuperato. Domenica se non avessimo avuto determinate difficoltà potevamo averlo disponibile per 10-15 minuti. Questa settimana ha svolto regolarmente tutte le sedute di lavoro e, quindi, c’è la possibilità di vederlo in campo sicuramente contro la Viterbese“.

Video: le parole di Raffaele alla vigilia di Viterbese-Catania

