RAFFAELE: Viterbo porta bene, quarta vittoria su cinque contro i gialloblu per il tecnico etneo

Domenica pomeriggio per la quinta volta una squadra di Giuseppe Raffaele, al rientro dalla squalifica, ha affrontato la Viterbese in competizioni ufficiali. Detto del tabù sfatato dal Catania, che non aveva mai vinto prima di ieri a Viterbo, nei precedenti di Raffaele con la Viterbese – tutti da allenatore del Potenza – il tecnico siciliano ha riportato una sola sconfitta: l’1-0 di due anni fa al “Rocchi” con Stefano Sottili alla guida dei gialloblu.

Nel 2019, invece, a sorridere fu due volte l’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto, vincendo rispettivamente per 2-1 (20 aprile) e 3-0 (6 ottobre) al “Viviani”. Il 23 febbraio scorso, penultimo confronto con la Viterbese per il Potenza di Raffaele corsaro in terra laziale (1-3), fallendo anche la possibilità di siglare la quarta rete (rigore sprecato da Murano al 52′). L’ex allenatore dell’Igea Virtus ci ha riprovato sulla panchina del Catania, con successo.

