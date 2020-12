SARAO: “Dissi no al Catanzaro per la bontà del progetto Catania”

Domenica ha realizzato il quarto gol con la maglia del Catania. Manuel Sarao si gode il momento, felice d’indossare la casacca rossazzurra e speranzoso che la squadra mostro tutto il suo potenziale una volta recuperati i calciatori infortunati.

“Dissi no al Catanzaro – ha spiegato a La Gazzetta dello Sport – Non ho mai avuto dubbi sulla bontà del progetto, perché sono approdato in una società che ha storia e voglia di crescere. Credo nel Catania. Non abbiamo mai giocato al completo, quando recupereremo tutti avremo la possibilità di dimostrare il nostro valore”.

