SERIE C: l’Avellino strapazza il Monopoli e scavalca di nuovo il Catania in classifica

Allo stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino batte Monopoli 4-0 nel recupero della 11/a giornata del girone C di Serie C ed effettua un nuovo sorpasso sul Catania in classifica. Bernardotto, D’Angelo, Dossena e Fella (ex di turno, ndr) i marcatori di un incontro dominato dalla formazione irpina.

Ecco come cambia la classifica del raggruppamento meridionale nel dettaglio:

Ternana 39 Bari 30 Teramo 26 Catanzaro 25 Avellino 24 Foggia 24 Catania 23

Juve Stabia 21 Turris 21 Palermo 19 Vibonese 18 Virtus Francavilla 15 Monopoli 13 Paganese 12 Casertana 12 Viterbese 11 Bisceglie 10 Potenza 10 Cavese 7

