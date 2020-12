SERIE C – Bensaja (Viterbese): “Nessun rischio contro il Catania, solo errori nostri. A parti inverse rigore mai dato…”

C’è ancora amarezza in casa Viterbese per la sconfitta riportata contro il Catania. Il centrocampista e capitano gialloblu Nicholas Bensaja, nel corso della trasmissione di Diretta Sport Viterbo, ‘Football Club’, ha espresso chiaramente la propria delusione:

“Io ho rivisto la partita, fino al 70′ non abbiamo rischiato veramente nulla. Abbiamo anche avuto l’occasione con Baschirotto, se la palla fosse entrata la gara sarebbe finita. Le sensazioni sul campo erano state positive, in testa avevamo l’idea di non prendere gol. Giocando col Catania e consapevoli di un avvio di campionato fatto non bene, è normale che poi la palla inizia a scottare. Nelle ultime gare si è vista una Viterbese che gioca, questa è la nostra caratteristica. Lo abbiamo dimostrato anche contro una squadra forte come il Catania. Quando recuperavamo palla provavamo a giocare, la Viterbese c’era. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato per degli errori nostri. Rigore? L’arbitro lo ha fischiato per un fallo di mano di Mbende. Non lo ha visto nessuno, eravamo in cinque uomini in un metro quadrato, il braccio era aderente al corpo. A parti inverse non ce lo avrebbero mai dato il rigore. Le uniche occasioni del Catania sono state le due reti e un colpo di testa di Sarao parato da Daga. La ruota gira, prima o poi anche noi avremo fortuna. Siamo messi bene in campo e stiamo in partita, sono straconvinto che alla lunga questo pagherà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***