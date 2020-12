SERIE C: cartellini gialli e rossi, il Catania non è tra le squadre più “cattive” del campionato

Curiosità statistica relativa al campionato di Serie C girone C. Il Catania figura al decimo posto tra le formazioni ad avere riportato il maggior numero di cartellini gialli dalla prima giornata al precedente turno. Comanda la speciale classifica delle squadre più “cattive” la Virtus Francavilla, con 51 ammonizioni. Biancazzurri rispettivamente davanti a Viterbese (47), Foggia (44), Potenza, Palermo (41), Vibonese (39), Ternana, Paganese (36) e Catanzaro (34). Alle spalle dei giallorossi calabresi Catania, Monopoli e Casertana (33). Per quanto concerne il numero di espulsioni, Casertana in testa (7). Seguono il Bari (4) ed un gruppone di squadre a quota 3: Cavese, Monopoli, Avellino, Catanzaro, Paganese, Palermo, Viterbese e Foggia.

