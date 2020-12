SERIE C: Catanzaro e Teramo non vanno oltre il pari

Sono stati disputati gli anticipi della 16/a giornata del girone C di Serie C. Pareggi casalinghi per Catanzaro e Teramo, squadre che occupano il quarto e terzo posto in classifica, rispettivamente al cospetto di Juve Stabia e Cavese. I calabresi, dopo il rigore sbagliato da Romero, sbloccano il risultato con Corapi (43′). Nel corso della ripresa Orlando pareggia i conti (69′), Riccardi riporta il Catanzaro in vantaggio (76′) e Golfo sigla la rete del definitivo 2-2 (86′). Pari in affanno per il Teramo che va sotto al 52′ per effetto di un gol di Russotto, ma al minuto 82 Cappa firma l’1-1.

