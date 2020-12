SERIE C: classifica valore mercato squadre a confronto, il Catania si conferma al terzo posto

Catania terzo a quota 27 punti (29 sul campo) nella classifica reale, terza posizione anche per quanto concerne la valutazione complessiva della rosa attuale, secondo dati raccolti presso Transfermarkt. Il valore di mercato dell’organico rossazzurro viene ritenuto il terzo più elevato del girone C di Serie C con 5.53 milioni di euro dopo Ternana (8.38) e Bari (7.58). Confrontando la classifica con l’andamento delle altre squadre partecipanti, ci accorgiamo come tra le più deludenti figuri il Palermo con una rosa potenzialmente da quarto posto che si ritrova, invece, al decimo posto.

Foggia e Turris sono le principali sorprese positive del campionato, occupando la zona Play Off malgrado, sulla carta, i rispettivi organici abbiano una valutazione da ultimi posti. A conferma che, poi, è il campo l’unico giudice e non sempre quel che dice la carta corrisponde alla realtà. Bene anche la Vibonese in questo senso. Cavese grande delusione. Tutte le altre compagini non menzionate sono più o meno in linea con i valori teorici.

CLASSIFICA VALORE DI MERCATO

Ternana 8,38 mln Bari 7,58 mln Catania 5,53 mln Palermo 5,38 mln Catanzaro 5,23 mln Avellino 4,60 mln Juve Stabia 4,03 mln Teramo 4,00 mln Cavese 3,88 mln Monopoli 3,65 mln Viterbese 3,45 mln Virtus Francavilla 3,28 mln Potenza 3,10 mln Casertana 2,95 mln Vibonese 2,95 mln Foggia 2,93 mln Paganese 2,63 mln Turris 2,58 mln Bisceglie 1,88 mln

CLASSIFICA REALE

Ternana 40 Bari 34 Catania 27 Teramo 27 Avellino 27 Foggia 27 Catanzaro 27 Turris 25 Juve Stabia 22 Palermo 21 Vibonese 19 Virtus Francavilla 19 Monopoli 16 Viterbese 15 Bisceglie 13 Potenza 13 Paganese 12 Casertana 12 Cavese 8

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***