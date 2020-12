SERIE C: girone C, recupero di campionato nel pomeriggio

Oggi, mercoledì 9 dicembre, una partita in programma nel girone C di Serie C, valida per il recupero della 3/a giornata: Avellino-Bisceglie. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

Allo stadio “Partenio-Lombardi”, il Bisceglie proverà a riscattare le recenti batoste riportate al cospetto di Catania e Ternana. L’Avellino, invece, cerca punti importanti per migliorare l’attuale ottavo posto in classifica. Vincendo, i biancoverdi (con tre gare in meno rispetto alla Ternana capolista, ndr) scavalcherebbero il Catania raggiungendo il Foggia al quinto posto.

