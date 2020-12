SERIE C: previsti cambiamenti nel format, vista la delibera delle tre retrocessioni dalla B

Alla luce della disponibilità avuta dall’ultimo Consiglio federale di ricomprendere la diminuzione da quattro a tre retrocessioni nell’ambito di una più ampia e sistemica riforma dei campionati, l’Assemblea della Lega Serie B ha deliberato che ai sensi dell’articolo 49 comma 4 Noif le società partecipanti al campionato 2021/2022 siano stabilite nel numero di 20 confermando, contestualmente, il contenuto della delibera assunta lo scorso 26 novembre nella parte in cui si prevede una riduzione a tre del numero di retrocessioni a partire dalla stagione 2021/22.

Questa decisione, chiaramente, comporterà qualcosa di diverso anche per quanto concerne il format della Serie C, visto che solo tre squadre potranno essere promosse in cadetteria. Attualmente il numero è di tre promozioni dirette – una per girone – più la quarta promossa determinata dalla vincente dei maxi Play Off.

