SERIE C: Tmw e TuttoC, tre giocatori del Catania nella Top 11

Quali giocatori meritano di far parte della migliore formazione della 13/a giornata del girone C di Serie C? In due speciali Top 11 distinte e separate, realizzate dalle redazioni di tuttomercatoweb.com e tuttoc.com, figurano anche tre calciatori del Catania. Si tratta di Luis Maldonado, Emanuele Pecorino e Giovanni Pinto.

Per quanto riguarda il centrocampista ecuadoregno, si legge che “sin dai primi minuti dimostra di essere in grandissima giornata, prova a scaldare i guantoni del portiere da ogni posizione confermandosi in crescita anche sul piano atletico. Il migliore in campo”.

Su Pecorino, invece, viene riportato che “raccoglie un cross perfetto di Biondi e chiude virtualmente la partita con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere”.

Infine, elogio per la prestazione offerta ad Avellino da Pinto, “sempre una certezza in proiezione offensiva, con i suoi inserimenti allarga la manovra in maniera efficace e va anche vicino al gol in un paio di occasioni”.

