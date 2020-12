SERIE C: Top 11 girone C, presenti Silvestri e Pecorino

Le redazioni di tuttomercatoweb.com e tuttoc.com realizzano due differenti Top 11, relativamente alle partite valide per la 15/a giornata del girone C giocate di recente. In una figura il difensore rossazzurro Tommaso Silvestri, nell’altra l’attaccante Emanuele Pecorino. Su Silvestri si legge che è “sempre più una certezza al centro della difesa, un calciatore ormai diventato titolare inamovibile a suon di prestazioni ampiamente sopra la sufficienza”. Per quanto concerne Pecorino, invece, si evidenzia il fatto di avere siglato il “quinto gol nelle ultime otto gare per il giovane attaccante rossazzurro, al quale ormai mister Raffaele non rinuncia mai. E il classe 2001 continua a ripagare la fiducia del tecnico”.

