SQUALIFICA BUCARO – Bisceglie, il vice Ricchetti: “Non la vive bene…”

Giovanni Bucaro, allenatore del Bisceglie, come noto ha pagato con sette turni di squalifica il caldo post-gara di Lentini. Contro la Ternana ha scontato la prima giornata venendo sostituito in panchina dal vice Carlo Ricchetti, il quale commenta in questi termini la sofferta attesa di Bucaro per il rientro dalla squalifica:

“Nonostante l’assenza ci dà sempre il suo contributo. In un modo o nell’altro però si accusa una certa distanza, chiaramente lui è un uomo di panchina ed ha voglia di stare lì in ogni partita. A maggior ragione ad Avellino, conoscendo bene l’ambiente (in quanto ex biancoverde, ndr). Non la vive bene”.

Il club pugliese, intanto, spera nella concessione di uno sconto avendo presentato ricorso nei giorni scorsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***