IL TABU’ VITERBO NON C’E’ PIU’: primo acuto del Catania sul campo laziale

Tabù sfatato. All’ottavo incrocio tra Viterbese e Catania nel capoluogo dell’Alto Lazio, meta della trasferta stagionale più lontana per i rossazzurri, si materializza il primo successo etneo a Viterbo. Gialloblu vincenti in quattro occasioni (1995, 2001, 2002, 2019), di cui l’ultima lo scorso anno, mentre il Catania era riuscito a strappare al massimo due pareggi, rispettivamente nel lontano 1997 (1-1 con Tiziano D’Isidoro marcatore etneo) e nel 2000 (0-0). L’1-2 maturato domenica pomeriggio, caratterizzato dai gol di Emanuele Pecorino e Manuel Sarao in risposta al momentaneo vantaggio di Daniel Bezziccheri, ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive nella storia dei confronti a Viterbo. Per la prima volta, inoltre, il Catania ha siglato più di un gol allo stadio “Rocchi”.

