TACOPINA – CATANIA: attesa per il ritorno in Sicilia, ma non sarà sabato il giorno del closing

Si avvicina il fine settimana. Sabato l’avvocato italo-americano Joe Tacopina tornerà alle pendici dell’Etna per un nuovo, probabilmente decisivo, incontro con i legali rappresentanti di Sigi allo scopo di arrivare a grandi passi verso il tanto atteso passaggio di consegne. Le parti hanno tutto l’interesse di concludere l’accordo quanto prima ma, condizione necessaria per la fumata bianca, va abbattuto il monte debiti pari a circa 15 milioni di euro.

La Sigi non ha mai nascosto di avere fatto il massimo per venire incontro alle esigenze degli investitori ed è in grado di dimostrarlo, documenti alla mano. Documenti che Tacopina verificherà personalmente nei prossimi giorni, oltre agli incartamenti già in suo possesso. Entro la fine del mese sarà indispensabile ratificare le intese raggiunte coi creditori. Poi, in un lasso di tempo massimo di 1-2 settimane dall’inizio di gennaio, formalizzare ogni punto dettagliato del closing con annesse eventuali clausole sul prezzo d’acquisto e non solo.

L’ottimismo chiaramente palesato nei giorni scorsi dagli avvocati Giovanni Ferraù e Giuseppe Augello lascia ben sperare per l’inizio del nuovo corso, a cui partecipererebbero anche Gaetano Nicolosi (10% di quote) e la neonata società 11700 (con un ulteriore 10%) che vedrebbe al timone le figure di Salice, Vullo, Le Mura ed Enrico Massimino.

