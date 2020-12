TACOPINA – CATANIA: negoziazione formalmente avviata, segnali positivi

La presenza dell’avv. Salvo Arena in città, discutendo in presa diretta con vertici e legali rappresentati della Sigi, ha dato ufficialmente il via libera alla negoziazione del contratto d’acquisto del Calcio Catania proposto da Joe Tacopina. Clausole, dettagli e linee da seguire in relazione alla ristrutturazione del debito sono stati gli argomenti all’ordine del giorno. La SpA catanese ha lavorato sodo in questi mesi per ridurre il più possibile il monte debiti, avvicinandosi sensibilmente alle richieste avanzate dal gruppo investitore.

Le parti sono vicine al perfezionamento dell’intesa, bisogna ancora trovare un punto d’incontro su alcune questioni di natura economica ma si lavora per smussare ogni angolo di una trattativa complessa e articolata sul piano finanziario. Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese ha sollecitato il mantenimento di una parte dell’imprenditoria locale all’interno del progetto di Tacopina. Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza in Sigi, rappresenta il principale interlocutore e supporterà l’ambizioso piano di rilancio rossazzurro. Non si esclude che lo facciano anche altri componenti dell’attuale proprietà del Catania.

Bisogna, però, valutare attentamente l’impatto economico incastrando l’una con l’altra le tessere di un puzzle composto da molteplici pezzi. Gli avvocati lavorano intensamente e con fiducia al raggiungimento di un accordo entro la fine di dicembre, preludio al closing vero e proprio che, nelle intenzioni delle parti, si cercherà di concretizzare intorno alla metà di gennaio. I segnali fin qui emersi sono positivi, mentre l’avv. Giovanni Ferraù ha smentito categoricamente la presenza di frizioni interne a Sigi, ribadendo con fermezza che la trattativa per il passaggio di consegne andrà in porto.

