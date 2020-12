TACOPINA DAY: ritorno a Catania per dare nuovo impulso alla trattativa

Joe Tacopina sarà il nuovo proprietario del Catania, ma bisogna pazientare ancora. Prima vanno completati tutti i passaggi della complessa operazione che verrà accordata questo mese e portata a termine con il closing a gennaio. Intanto oggi, sabato 12 dicembre, è il giorno del ritorno in Sicilia di Tacopina che avrà modo di relazionarsi con vertici e legali rappresentanti di Sigi e del Calcio Catania. Obiettivo, accelerare le procedure finalizzate all’acquisto del 100% (successivamente il 10% verrebbe rilevato dalla già costituita società “11700” e anche Gaetano Nicolosi supporterà il progetto). Più avanti si discuterà anche di un’eventuale partecipazione di Fabio Pagliara. Probabile un incontro con il primo cittadino Salvo Pugliese, focalizzando l’attenzione sul tema del contratto di affitto dello stadio.

Fortissimo il desiderio d’investire sotto il vulcano dell’italo-americano, che passerà alla storia del Catania come il primo Presidente rossazzurro straniero. Tacopina vuole il Catania, prevede un investimento complessivo superiore ai 30 milioni allo scopo di riportarlo in Serie A, la realizzazione futura di un nuovo stadio e la sua squadra di lavoro (Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane, Joe Cuttone alcune delle figure scelte) è pronta per l’inizio di quest’avventura. Ma va esaminato con attenzione il corposo contratto d’acquisto inviato nei giorni scorsi con tutte le condizioni e clausole (tema centrale la ristrutturazione del debito) proposte da Tacopina. Prossima settimana sarà decisivo l’arrivo del suo legale affinché si arrivi al raggiungimento di un accordo con le relative firme, per poi a gennaio iniziare formalmente il nuovo corso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***