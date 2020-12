TATEO (procuratore sportivo): “Ricchiuti, fiero di averti portato a Catania in Serie A…”

Pensi ad Adrian Ricchiuti e riaffiorano i ricordi di un Catania che faceva parlare di sè in Serie A. Più di 90 presenze in rossazzurro per l’ex calciatore argentino, prelevato dal Catania per 2,8 milioni di euro firmando un contratto triennale. “Che giocatore, fiero di essere stato il tuo procuratore, e di averti portato a Catania in Seria A”, così scrive sui social il procuratore sportivo Giovanni Tateo, che ricorda spesso anche ai nostri microfoni il trasferimento di Ricchiuti alle pendici dell’Etna, concludendo peraltro diverse operazioni di mercato con la società etnea negli anni. Ultimi delle quali, i passaggi in rossazzurro di Alessandro Gatto e Manuel Sarao.

Tateo pubblica anche una foto dell’undici titolare del Catania risalente al 2011 con tanti volti di calciatori argentini. Tra questi, Maxi Lopez e Gonzalo Bergessio. A proposito delle gare disputate da Ricchiuti con entrambi gli attaccanti, si legge su Facebook un suo commento che riportiamo di seguito: “Due giocatori straordinari. Maxi è più giocatore ma Bergessio è una bestia anche in allenamento e, quindi, sono tutt’e due forti. Bergessio in allenamento ti menava, ci teneva pure a vincere a carte”.

