VERSO CATANIA – BISCEGLIE: precedenti, Bucaro ed il ricordo di quel 2-0 amarissimo sotto il vulcano

Palermitano che non ha mai indossato la maglia del Palermo o guidato la formazione rosanero, Giovanni Bucaro incrocerà per la terza volta il Catania nelle vesti di allenatore.

L‘attuale tecnico del Bisceglie ha riportato finora due sconfitte, entrambe risalenti alla stagione scorsa al “Massimino” quando era alla guida della Sicula Leonzio, rispettivamente per 1-0 in Coppa Italia Serie C (marcatore Curiale) e 2-1 in campionato (a segno Palermo, Mazzarani e Di Piazza).

Da calciatore, invece, si registrano sei precedenti abbastanza favorevoli a Bucaro quando militava tra le file di Ascoli e Avellino, l’ultimo dei quali non fu tuttavia da ricordare per lui che sfidò i rossazzurri negli spareggi promozione (semifinale) per la B. Scese in campo per 90′ nel match decisivo, quello di ritorno, alle pendici dell’Etna. Gara ad alta tensione vinta dal Catania per 2-0. Al 12′ Davide Cordone sbloccò il risultato, nel corso della ripresa Alessandro Ambrosi diede il colpo di grazia agli irpini che dovettero inchinarsi di fronte alla voglia d’imporsi dell’Elefante. Era il 9 giugno 2001.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***