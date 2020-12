VERSO CATANIA – BISCEGLIE: i pugliesi tornano a Lentini dopo il ko indigesto dei mesi scorsi

Bisceglie sempre sconfitto ultimamente a Lentini. Basti pensare ai precedenti con la Sicula Leonzio, vittoriosa tre volte contro la formazione nerazzurra stellata a partire dallo scorso anno allo stadio “Angelino Nobile”.

Il 13 febbraio 2019 i lentinesi ebbero la meglio per 2-1 in Serie C: l’ex Catania Rossetti (21′), Longo (73′) e Dubickas (75′) entrarono nel tabellino dei marcatori.

Stesso risultato il 29 settembre 2019, sempre in Lega Pro. Grillo (24′) e Lescano (49′) a segno per la squadra bianconera, inutile la realizzazione di Abonckelet per gli ospiti.

Il 30 giugno 2020, invece, 1-0 Leonzio (Play Out) a firma del catanese ed ex rossazzurro Emanuele Catania che condannò alla retrocessione sul campo il Bisceglie, poi riammesso tra i professionisti.

