VERSO CATANIA – CATANZARO: alla scoperta della squadra calabrese

Fondata storicamente nel 1929, l’Unione Sportiva Catanzaro è stato il primo club calabrese ad affacciarsi nell’Olimpo del pallone: sette campionati di Serie A disputati a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta con il settimo posto nella stagione 1981-82 quale miglior piazzamento raggiunto. Il giocatore simbolo del club è Massimo Palanca, attaccante capace di far ammattire le difese malgrado il fisico minuto (alto 169 cm). Sono rimasti celebri i suoi gol realizzati direttamente dalla bandierina del corner, peculiarità che lo rendeva temibile agli occhi dei portieri avversari.

Relegata in terza serie ormai da molti anni, la squadra calabrese sta provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un campionato dominato da Ternana e Bari. Quando si è giunti a metà del percorso, il traguardo da raggiungere resta il terzo posto in classifica. L’obiettivo sembra alla portata degli uomini di Antonio Calabro, i quali hanno conquistato 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte per una media di 1,73 punti a partita) con un rapporto tra gol fatti e subiti di 21:17. Sugli scudi in termini realizzativi Felice Evacuo e Massimiliano Carlini con 4 reti ciascuno in campionato, laddove l’apporto degli ex rossazzurri Davis Curiale e Matteo Di Piazza sin qui è stato inferiore alle aspettative (2 reti per entrambi).

L’organico, di buon livello per la categoria, oltre ai giocatori già menzionati può contare sul portiere Branduani, i difensori Martinelli, Fazio, Riccardi, Riggio e Pinna, gli esterni bassi Garufo, Casoli e Contessa, i centrocampisti Corapi, Risolo, Verna, Altobelli, Urso e Baldassin e l’attaccante Di Massimo. Quest’ultimo rappresenta l’unico riferimento stabile del reparto offensivo, in cui mister Calabro è solito far ruotare i tre “centroboa” disponendo la squadra con il modulo 3-5-2. La capacità di sovrapporsi dei due esterni bassi, l’inventiva di Corapi e i movimenti tra le linee di Carlini rappresentano i punti di forza di un collettivo che difetta di cinismo e lucidità nei momenti clou.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook**