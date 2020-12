VERSO CATANIA – CATANZARO: tra gli ex Curiale e Di Piazza, goleador negli ultimi anni al “Ceravolo”

Catania–Catanzaro, un classico del calcio meridionale con tantissime “edizioni” tra Serie B e Serie C. Ma si tratta anche di una sfida nella quale l’Elefante rossazzurro incrocia tre protagonisti degli ultimi anni giocati in terza serie, che adesso vestono la maglia dei giallorossi di Calabria. Si tratta di Devis Curiale, Matteo Di Piazza e Desiderio Garufo.

Il primo è stato tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni. Prelevato nell’estate del 2017 dal Trapani, il 33enne attaccante nato in Germania ma di famiglia palermitana, nella prima stagione agli ordini di Cristiano Lucarelli è stato il capocannoniere della squadra con 16 gol in campionato (di cui uno ai playoff) e uno in Coppa Italia. Partecipò anche alla sorprendente vittoria rossazzurra per 0-4 contro il Catanzaro risalente a due anni fa, siglando il momento 0-2. Nel secondo campionato con Andrea Sottil e Walter Novellino in panchina, soprattutto data la concorrenza di Alessandro Marotta nel reparto avanzato, il suo score è rimasto fermo a 7 reti, delle quali 4 in campionato. Nel terzo e ultimo anno con gli etnei ha messo a segno 5 gol.

Matteo Di Piazza, partinicese, è giunto alle pendici dell’Etna dal Cosenza a gennaio 2019, dopo essere stato oggetto del desiderio della dirigenza rossazzurra capitanata da Pietro Lo Monaco per diverso tempo. Nella seconda parte di stagione ha dato il proprio apporto per tentare la rimonta ai danni della Juve Stabia mettendo a segno 4 gol nella regular season e 3 nei playoff. Tra queste reti da ricordare quella decisiva proprio contro i calabresi allo stadio “Nicola Ceravolo” nella sfida del 10 marzo 2019. Nella stagione successiva è andato a rete 7 volte di cui una in Coppa Italia, ma a gennaio di quest’anno le esigenze di cassa della vecchia proprietà resero inevitabile la cessione.

Desiderio Garufo in pochi lo ricordano, ma fu tra i protagonisti del primo torneo del Catania in Serie C 2015/16, quello targato Pitino-Bonanno-Ferrigno e successivo allo scandalo ‘I treni del gol’. Siciliano anche lui in quanto nativo di Grotte, nell’Agrigentino, durante l’unico campionato disputato in maglia rossazzurra ha inanellato 24 presenze ed effettuato nel suo ruolo di terzino destro 4 assist. Esperto in promozioni negli anni, la scorsa stagione si è tolto la soddisfazione di contribuire al ritorno della Reggina in B.

Concludiamo lo spazio riservato agli attuali ex di Catania-Catanzaro con Vincenzo Guerini e Maurizio Pellegrino, rispettivamente Direttore dell’Area Tecnica e dell’Area Sportiva rossazzurra. Doppia esperienza giallorossa da allenatore per Guerini, che nella stagione 1987-88 sfiorò la promozione in massima serie mentre, nel 2005-06, sedette giusto per qualche mese sulla panchina del Catanzaro prima dell’avvicendamento con Bruno Giordano. Pellegrino, invece, fu calciatore delle aquile negli anni ’90 siglando un gol e totalizzando anche qualche presenza nel campionato cadetto.

