VERSO CATANIA – CAVESE: correre senza limiti nonostante le numerose assenze

Il percorso del Catania in questo campionato prosegue affrontando la Cavese in terra sicula. Sarà ancora una volta lo stadio “Angelino Nobile” ad ospitare un incontro casalingo dei rossazzurri in attesa di far rientro al “Massimino”.

Il campo di gioco della vicina Lentini ha portato in dote 7 punti (due successi e un pari) e si appresta ad essere teatro della sfida con i blufoncè, inchiodati all’ultimo posto con 5 punti e obbligati a rimettersi in marcia per evitare di sprofondare ulteriormente negli abissi. Aquilotti parecchio attardati in classifica, ripetutamente sconfitti e con il morale a pezzi. Fattori che farebbero pendere i favori del pronostico verso i rossazzurri, chiamati a proseguire nel solco della continuità per portare a casa il risultato.

Compattezza, unità d’intenti, corsa, sudore, fame agonistica, spirito di sacrifico e disinvoltura nello sviluppo del gioco, questi gli ingredienti che stanno consentendo al Catania di spiccare il volo e mettere le mani sulle posizioni di vertice del campionato, aspettando Joe Tacopina e un mercato invernale che possa sparigliare le carte e aprire scenari più allettanti alle pendici dell’Etna (fermo restando l’eccellente lavoro svolto dalla Sigi in termini di ristrutturazione societaria).

Il Catania si avvicina all’impegno con la Cavese con tante defezioni. Reginaldo e lo squalificato Maldonado sono soltanto gli ultimi di una lunga serie d’indisponibili, laddove potrebbero trovare posto in panchina Tonucci e/o Piccolo, dati sulla via del recupero. Nello schieramento di partenza alla luce delle tante assenze, Pecorino e Sarao farebbero nuovamente coppia in avanti con il compito di finalizzare la mole di gioco prodotta dal collettivo.

