VERSO CATANIA – CAVESE, ultras campani a società e squadra: “Indegni!”

Clima sempre più teso a Cava de’ Tirreni. Gli ultras della Curva Sud – Catello Mari hanno diramato un duro comunicato all’indirizzo di società e squadra.

Estreandone le parti più significative, i tifosi utilizzano la parola “Indegni!”. “Questa l’unica parola che ci viene in mente per fotografare lo scempio a cui stiamo assistendo – si legge – Società, calciatori e staff tecnico, senza dimenticare le istituzioni e chiunque altro remi contro la nostra amata Cavese. Tutti indegni di rappresentare oltre 100 anni di storia e di passione viscerale, tramandata da padre in figlio, frutto di un legame indissolubile di un popolo con la sua terra, mantenuto vivo anche in chi vive lontano”.

Tante critiche ricordando anche gli anni precedenti, per poi concludere così: “Tutte le componenti coinvolte, si ricordino di qui in avanti che quando si scende in campo con questa maglia, quando la si rappresenta in ogni sua forma, non si tratta di una semplice squadra di calcio ma un autentico sentimento, un bene di inestimabile valore dalla storia ultracentenaria”.

Dopo le parole forti del Presidente Santoriello, adesso arriva il messaggio di rabbia della tifoseria aquilotta. La Cavese, prossima avversaria del Catania, immaginiamo che farà di tutto per risollevarsi a partire dal match di Lentini. I rossazzurri hanno un motivo in più per non sottovalutare l’impegno di domenica.

