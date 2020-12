VERSO POTENZA – CATANIA: Baclet, la bestia nera dei rossazzurri salterà il match?

Tre giocatori del Potenza, prossimo avversario del Catania, in tempi recenti hanno dato qualche dispiacere alla compagine etnea.

La bestia nera dell’Elefante risponde al nome di Alain Baclet, andato a segno quattro volte contro i rossazzurri. Nella prima occasione, durante la stagione 2015/16, indossando la casacca del Martina Franca rifilò una doppietta nella sfida d’andata del “Massimino” terminata 3-2 per gli etnei. Con la maglia dei pugliesi, che a fine campionato furono retrocessi, si ripetè segnando il gol decisivo nella partita di ritorno. L’ultima rete contro il Catania fu quella che portò in vantaggio il Cosenza nell’incontro dello stadio “San Vito” della stagione successiva. In seguito però i gol di Dario Bergamelli e Andrea Mazzarani ribaltarono il risultato, con il match che si concluse due a uno per gli etnei. In vista di Potenza-Catania, comunque, potrebbe ancora non recuperare da un problema muscolare che lo affligge da un mese.

Lorenzo Di Livio, figlio del più noto Angelo, ha invece castigato i rossazzurri quando vestiva la maglia dei rivali del Matera. Era la penultima giornata della stagione 2017/18 e il Catania di Cristiano Lucarelli, con la testa già ai playoff, rimediò una sconfitta per 2–1. Il primo dei due gol portò la sua firma.

Francesco Salvemini, infine, l’ultima volta che scese in campo contro il Catania inflisse un clamoroso 5-0 al “Veneziani” quando militava tra le file del Monopoli. L’attaccante siglò la prima rete dell’incontro dominato dai biancoverdi, dopo una prima mezz’ora di sostanziale equilibrio. In questi mesi però ha fatto i conti sia con il Covid che con problemi di natura fisica. Per lui vale lo stesso discorso di Baclet: sembra destinato a dare ancora forfait per problemi muscolari.

