VERSO POTENZA – CATANIA: Capuano ritrova i rossazzurri dopo il ko di gennaio

Terzo confronto per una squadra allenata da Eziolino Capuano contro il Catania, avversario domenica allo stadio “Alfredo Viviani”. L’attuale tecnico del Potenza, nei precedenti coi rossazzurri ha fatto registrare una sconfitta ed un pareggio. Il 5 maggio 2019 sancì l’esonero di Walter Novellino, a seguito di Catania 1-1 Rieti, con la società etnea che richiamò in panchina Andrea Sottil per affrontare i Play Off. Un rigore di Francesco Lodi permise al Catania di portarsi in vantaggio, ma al 30′ un altro penalty realizzato da Iacopo Cernigoi fissò il risultato sul pari. Il 22 gennaio scorso, invece, fu l’Avellino di Capuano a siglare il primo gol del match al “Massimino” con Walter Zullo. Tra il 45′ ed il 94′ però l’Elefante rispose con Davis Curiale e Vincenzo Sarno, autore di una doppietta (uno dei due gol su rigore, ndr) per il definitivo 3-1.

