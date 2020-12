VERSO VITERBESE – CATANIA: alla scoperta della squadra laziale

Prossimo avversario sulla strada del Catania, la Viterbese è una squadra in ripresa e dallo spirito arrembante. Reduce dalle fruttuose trasferte di Palermo e Potenza caratterizzate da due rimonte, la compagine laziale sembra stia iniziando ad ingranare con l’avvento in panchina di Roberto Taurino. L’ex gloria del Brindisi ha preso il posto di Agenore Maurizi dopo dieci gare di campionato e sta tentando di dare la propria impronta ad un collettivo penalizzato dai contagi e da un calendario impegnativo. Le soluzioni tattiche principali si riconducono all’utilizzo dei moduli 4-3-3 e 3-4-3, spesso alternati in corso d’opera.

Osservati speciali per la gara di domenica saranno Moise Mbende e Francesco Salandria, i quali si sono trasferiti dal Catania alla Viterbese nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Entrambi rappresentano i fiori all’occhiello di una campagna acquisti non particolarmente altisonante ma adeguata al progetto tecnico. Tanti i giocatori da tenere d’occhio, dal terzino Baschirotto all’esterno Simonelli fino all’attaccante Tounkara, punta di diamante di una squadra che segna e subisce gol con molta facilità.

Alla storia della Viterbese sono legati personaggi come Sandro Ciotti e Omar Sivori. Il primo giocò a Viterbo nel 1948 appena ventenne, mentre il secondo guidò la società tra il 1986 e il 1988. Gli anni d’oro coincidono con la presidenza del vulcanico Luciano Gaucci a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, quando fu sfiorata a più riprese la promozione in Serie B. La Viterbese ha rappresentato il trampolino di lancio per i vari Baiocco, Liverani e Di Loreto, ed è stato il primo club professionistico ad aver ingaggiato un tecnico donna, Carolina Morace nel 1999. Il palmarès si è arricchito in anni recenti con la conquista dello scudetto dilettanti nel 2016 e della Coppa Italia di Serie C vinta nel 2019 sotto la guida di Pino Rigoli.

