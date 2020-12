VERSO VITERBESE – CATANIA: a Rieti l’ultima vittoria dei rossazzurri in terra laziale

Era il mese di dicembre 2019 quando il Catania, per l’ultima volta, si aggiudicò i tre punti sul campo di una formazione laziale. Precisamente l’1 dicembre, avversario il Rieti al “Centro d’Italia-Manlio Scopigno”. Allora i rossazzurri s’imposero con il risultato di 4-1. Entrarono nel tabellino dei marcatori Davide Di Molfetta (autore di due reti), Matteo Di Piazza ed Emanuele Catania. Inutile per i padroni di casa il gol realizzato da Pasquale De Sarlo. A distanza di un anno, l’Elefante proverà a raccogliere nuovamente i tre punti in terra laziale. L’avversario, però, stavolta è la Viterbese contro cui, ad oggi, gli etnei non hanno mai festeggiato la vittoria allo stadio “Rocchi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***