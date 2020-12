VITERBESE – CATANIA: arbitra Longo, due precedenti per la squadra rossazzurra

Sono stati designati gli arbitri per la 15/a giornata di Serie C. Viterbese-Catania, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Enrico Rocchi” di Viterbo e valida per il girone C, sarà diretta da Federico Longo (Paola). Assistenti Pietro Lattanzi (Milano) e Luca Valletta (Napoli). Quarto ufficiale Gabriele Scatena (Avezzano).

Si registrano due precedenti per il Catania con il “fischietto” calabrese. Il 23 ottobre 2019 i rossazzurri pareggiarono in casa contro il Bisceglie per 1-1, reti di Mbende (44′) ed Ebagua (90′) con mister Lucarelli all’esordio stagionale. Longo ha anche il diretto Cavese 0-1 Catania risalente al 9 febbraio scorso: decise l’incontro un rigore trasformato da Mazzarani al 44′.

